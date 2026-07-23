Χεζόνια: Απορρίπτει προτάσεις από Euroleague και περιμένει το ΝΒΑ

Ο Μάριο Χεζόνια παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της επιστροφής του στο ΝΒΑ, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα σενάρια που τον συνδέουν με ομάδες της Euroleague.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews», ο Κροάτης φόργουορντ δεν έχει διαφοροποιήσει τη στάση του και εξακολουθεί να βλέπει ως μοναδική προτεραιότητα τη μετακίνησή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Χεζόνια έχει ήδη απορρίψει τρεις προτάσεις από συλλόγους της Euroleague, καθώς επιθυμεί να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα επιστροφής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξει και η απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς για το μέλλον του, καθώς ενδεχόμενη μετακίνησή του μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αλλαγές στην αγορά του ΝΒΑ. Άλλωστε, ο Μαρκ Στέιν έχει ήδη επισημάνει ότι υπάρχουν ομάδες του ΝΒΑ που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Κροάτη.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στις σχέσεις του Χεζόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει τεταμένη. Ο Κροάτης δεν κατέβαλε τη ρήτρα που προέβλεπε το NBA out έως τις 20 Ιουλίου, γεγονός που έχει επιβαρύνει το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, σε πρόσφατο δημοσίευμα έγινε αναφορά και στο ενδιαφέρον του παίκτη για ενδεχόμενη μεταγραφή στην Ντουμπάι BC. Ωστόσο, η συνάντηση του εκπροσώπου του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως δεν οδήγησε σε κάποια συμφωνία.