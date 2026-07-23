Ολυμπιακός: Νέες επαφές για Ορτέγκα - Τα δεδομένα για Σάλιακα και μέσο

Εξελίξεις αναμένονται το προσεχές διάστημα και στο θέμα του τερματοφύλακα για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προχωρήσει σε νέες επαφές για την περίπτωση του Στέφαν Ορτέγκα, με τον Γερμανό γκολκίπερ να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά. Την ίδια ώρα, στο μεταγραφικό πλάνο παραμένει και ο Ζοσέ Σα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια οριστική εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, όλα δείχνουν πως η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μανώλη Σάλιακα είναι θέμα χρόνου. Ο διεθνής δεξιός μπακ αναμένεται να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ολλανδία, με στόχο να συνθέσει μαζί με τον Μαφέο το δίδυμο στη δεξιά πλευρά της άμυνας.

Τα δεδομένα για μέσο

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός επιδιώκει να προχωρήσει άμεσα στην απόκτηση του μέσου που έχει ζητήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα βρίσκεται ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος αποτελεί μία ποιοτική λύση, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «6» όσο και ως «8». Παράλληλα, ξεχωρίζει για την ένταση στο παιχνίδι του, την εμπειρία του και την άνεση που διαθέτει με την μπάλα στα πόδια.

Ο 34χρονος μέσος προέρχεται από μία γεμάτη αγωνιστική περίοδο με την Μπολόνια, ενώ εξακολουθεί να έχει ως βασική προτεραιότητα την παραμονή του στην Ιταλία. Για τον λόγο αυτό η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, όμως οι Πειραιώτες εξετάζουν όλα τα δεδομένα και εμφανίζονται αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μία μεταγραφή που μπορεί να αναβαθμίσει αισθητά τη μεσαία γραμμή.

Στο μεταγραφικό πλάνο βρίσκονται και άλλες περιπτώσεις. Ο Σοφιάν Άμραμπατ εξακολουθεί να απασχολεί το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Ντένις Σουάρεθ της Αλαβές. Ο Ισπανός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 και αποτελεί μία επιλογή με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και μεγαλύτερο περιθώριο εξέλιξης.