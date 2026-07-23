Συμπαίκτης του Μέσι ο Κασεμίρο: Ανακοινώθηκε από την Ίντερ Μαϊάμι

Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την απόκτηση του Κασεμίρο, με τον Βραζιλιάνο μέσο να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μετακομίζοντας στο MLS μετά από μία σπουδαία πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο 34χρονος χαφ υπέγραψε με την αμερικανική ομάδα ως ελεύθερος, έπειτα από την ολοκλήρωση της τετραετούς παρουσίας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στη νέα του ομάδα θα αγωνιστεί δίπλα σε μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κασεμίρο πραγματοποίησε 160 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 26 γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ.

Ο έμπειρος διεθνής μέσος συμμετείχε επίσης με την εθνική Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου αγωνίστηκε σε πέντε αναμετρήσεις και πέτυχε ένα γκολ στη φάση των «16» απέναντι στην Ιαπωνία.

Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία κατέκτησε, μεταξύ άλλων, πέντε Champions League. Σε εννέα σεζόν με τη «Βασίλισσα» κατέγραψε 336 συμμετοχές, 31 γκολ και 29 ασίστ.