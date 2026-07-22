Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Περίπου στις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης (22/7), ο Κόντι Μίλερ-Μακϊντάρ έφτασε στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της περιφέρειάς του. Η συμφωνία έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό.

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» άνθρωποι του Ολυμπιακού περίμεναν τον πρώην γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα. Ο λόγος του ερχομού του είναι να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις.

Ο ΜακΙντάιρ θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο ΜακΙντάιρ έκανε και δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ που περίμεναν:

«Είμαι κουρασμένος τώρα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Θα μιλήσω με τους προπονητές αύριο. Πάντα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα. Το να έχω την ευκαιρία να βρεθώ εδώ ήταν κάτι πολύ καλό. Ξέρω τους παίκτες που έχει ο οργανισμός.

Είμαι ενθουσιασμένος να παίξω με αυτούς τους παίκτες, που είναι τρομερά ταλαντούχοι. Ειδικά ο Μοντέρο. Ο Σάσα είναι... ο Σάσα δεν μπορώ να πω περισσότερα. Κάθε παίκτης είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα.

Είμαι έτοιμος να δουλέψω. Πάω μέρα με τη μέρα, βήμα βήμα δεν σκέφτομαι το μέλλον. Ξέρω τι θέλει ο καθένας, που είναι η νίκη. Εγώ μέρα με τη μέρα θα προσπαθώ να νιώθω άνετα.

Είμαι ενθουσιασμένος να παίξω μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας είναι σπουδαίο και ξέρω ότι είναι αδερφικοί φίλοι της προηγούμενης ομάδας μου. Είναι πολύ καλό.

Ελπίζω να ταιριάξω στο σύστημα του κόουτς. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες και ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα».