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Τον ήθελε ο Ολυμπιακός, παραμένει στο Σαν Αντόνιο ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία

Συνεχίζει στο ΝΒΑ ο σκόρερ γκαρντ των Σπερς, καθώς υπέγραψε νέο two way συμβόλαιο. 

Τον ήθελε ο Ολυμπιακός, παραμένει στο Σαν Αντόνιο ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία
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Ο Ντέιβιντς Τζόουνς-Γκαρσία, εδώ και δύο χρόνια είναι ο διακαής πόθος του Ολυμπιακού. Το όνομά του ενεπλάκη και φέτος στις φήμες για τους παίκτες που ενδιαφέρουν έντονα τους «ερυθρόλευκους». Όμως ούτε τώρα θα προχωρήσει η υπόθεση.

Ο ποιοτικός γκαρντ με ικανότητα στο σκοράρισμα, επέλεξε να συνεχίσει να κυνηγά την τύχη του στο ΝΒΑ. Υπογράφοντας νέο two way συμβόλαιο με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Στα 24 του χρόνια έπαιξε με τη θυγατρική των «Σπιρουνιών» στη G-League, έχοντας 26,2 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,8 κλεψίματα ανά αγώνα.

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