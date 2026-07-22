Κηφισιά: Παραμένει και τη νέα σεζόν ο Ούγκο Σόουζα

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ούγκο Σόουζα, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για μονοετή επέκταση της συνεργασίας τους, με τον 34χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό να παραμένει μέλος του ρόστερ και για τη σεζόν 2026/27.

Ο Σόουζα εντάχθηκε στην Κηφισιά το καλοκαίρι του 2024, προερχόμενος από τον Ιωνικό, και από τότε έχει καθιερωθεί στο κέντρο της άμυνας της αθηναϊκής ομάδας. Σε διάστημα δύο ετών κατέγραψε συνολικά 59 συμμετοχές σε Super League 2 και Stoiximan Super League, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον Ούγκο Σόουζα έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ούγκο Σόουζα εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2024, αποτελώντας ακρογωνιαίο λίθο στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2 και την εξασφάλιση της παραμονής στη Stoiximan Super League ένα χρόνο αργότερα.

Σε αυτή τη διετία έχει καταγράψει 59 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, όντας μάλιστα εκ των αρχηγών της Κηφισιάς.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!».