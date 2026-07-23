Conference League: Ανοιχτοί λογαριασμοί για Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948

Η πρώτη μέρα των αγώνων της β’ προκριματικής φάσης του Conference League, περιελάμβανε το παιχνίδι της Σπάρτακ Τρνάβα με την ΤΣΣΚΑ 1948. Σλοβάκοι και Βούλγαροι έμειναν στο 0-0, σε ένα ζευγάρι με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς με τον νικητή θα παίξει ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλείσει την Πάκσι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Γκέτεμποργκ (Σουηδία) - Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 1-2

Φλοριάνα (Μάλτα) - Ντρίτα (Κόσοβο) 1-1

Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) - Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) 2-6

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) - Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 2-4

Μποχίμιαν (Ιρλανδία) - Μπαλκάνι (Κόσοβο) 2-1

Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 1-1

Βαρντάρ (Σκόπια) - Ρίγα FC (Λετονία) 2-3

Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) - ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία) 0-0

Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1

Μαλίσεβα (Κόσοβο)- Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 23/07

Λιέπαγια (Λετονία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 23/07

Αλασκέρτ (Αρμενία)- Κλουζ (Ρουμανία) 23/07

Πανεβέζις (Λιθουανία) - Τόμπολ (Καζακστάν) 23/07

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) - Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) 23/07

Ελσίνκι (Φινλανδία) - Κοουλρέιν (Βόρεια Ιρλανδία) 23/07

Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία) - Πιούνικ (Αρμενία) 23/07

Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) - Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 23/07

Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) - Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) 23/07

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 23/07

RFS (Λετονία) - Βέστρι (Ισλανδία) 23/07

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Βαλέτα (Μάλτα) 23/07

Ντατς 1904 (Σλοβακία) - Βελέζ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 23/07

Βίτεμπσκ (Λευκορωσία) - Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) 23/07

ΓΚΑΪΣ (Σουηδία) - Νόρντζελαντ (Δανία) 23/07

Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) - Μπραν (Νορβηγία) 23/07

Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία) - Νόα (Αρμενία) 23/07

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) - Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία) 23/07

ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) - Σιόν (Ελβετία) 23/07

FC Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 23/07

Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Ατλέτικ Κλουμπ ντ'Εσκάλδες (Ανδόρα) 23/07

FCSB (Ρουμανία) - Άουντα (Λετονία) 23/07

Βάραζντιν (Κροατία) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 23/07

Αλουμίνι (Σλοβενία) - Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 23/07

Πάκσι (Ουγγαρία) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 23/07

Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 23/07

Πολισία (Ουκρανία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 23/07

Μπόρατς (Βοσνία)-Πετροκούμπ (Μολδαβία) 23/07

Λουγκάνο (Ελβετία) - Ντουκατζίνι (Κόσοβο) 23/07

Ζίλινα (Σλοβακία) - Κατοβίτσε (Πολωνία) 23/07

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 28, 29 και 30 Ιουλίου.