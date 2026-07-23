Conference League: Ανοιχτοί λογαριασμοί για Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948
Σλοβάκοι και Βούλγαροι ήρθαν ισόπαλοι 0-0 και έτσι τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στη ρεβάνς για το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει αντίπαλος του Παναθηναϊκού (αν προκριθεί).
Η πρώτη μέρα των αγώνων της β’ προκριματικής φάσης του Conference League, περιελάμβανε το παιχνίδι της Σπάρτακ Τρνάβα με την ΤΣΣΚΑ 1948. Σλοβάκοι και Βούλγαροι έμειναν στο 0-0, σε ένα ζευγάρι με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς με τον νικητή θα παίξει ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλείσει την Πάκσι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Γκέτεμποργκ (Σουηδία) - Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 1-2
Φλοριάνα (Μάλτα) - Ντρίτα (Κόσοβο) 1-1
Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) - Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) 2-6
Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) - Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 2-4
Μποχίμιαν (Ιρλανδία) - Μπαλκάνι (Κόσοβο) 2-1
Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 1-1
Βαρντάρ (Σκόπια) - Ρίγα FC (Λετονία) 2-3
Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) - ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία) 0-0
Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1
Μαλίσεβα (Κόσοβο)- Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 23/07
Λιέπαγια (Λετονία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 23/07
Αλασκέρτ (Αρμενία)- Κλουζ (Ρουμανία) 23/07
Πανεβέζις (Λιθουανία) - Τόμπολ (Καζακστάν) 23/07
Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) - Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) 23/07
Ελσίνκι (Φινλανδία) - Κοουλρέιν (Βόρεια Ιρλανδία) 23/07
Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία) - Πιούνικ (Αρμενία) 23/07
Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) - Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 23/07
Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) - Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) 23/07
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 23/07
RFS (Λετονία) - Βέστρι (Ισλανδία) 23/07
Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Βαλέτα (Μάλτα) 23/07
Ντατς 1904 (Σλοβακία) - Βελέζ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 23/07
Βίτεμπσκ (Λευκορωσία) - Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) 23/07
ΓΚΑΪΣ (Σουηδία) - Νόρντζελαντ (Δανία) 23/07
Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) - Μπραν (Νορβηγία) 23/07
Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία) - Νόα (Αρμενία) 23/07
Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) - Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία) 23/07
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) - Σιόν (Ελβετία) 23/07
FC Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 23/07
Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Ατλέτικ Κλουμπ ντ'Εσκάλδες (Ανδόρα) 23/07
FCSB (Ρουμανία) - Άουντα (Λετονία) 23/07
Βάραζντιν (Κροατία) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 23/07
Αλουμίνι (Σλοβενία) - Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 23/07
Πάκσι (Ουγγαρία) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 23/07
Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 23/07
Πολισία (Ουκρανία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 23/07
Μπόρατς (Βοσνία)-Πετροκούμπ (Μολδαβία) 23/07
Λουγκάνο (Ελβετία) - Ντουκατζίνι (Κόσοβο) 23/07
Ζίλινα (Σλοβακία) - Κατοβίτσε (Πολωνία) 23/07
*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 28, 29 και 30 Ιουλίου.