Οι πρωταγωνιστές μεγάλων διακρίσεων μιλούν για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Με αφορμή ένα ξεχωριστό event της Allwyn, κορυφαίοι αθλητές αποκάλυψαν όσα κρύβονται πίσω από τις διακρίσεις, τα μετάλλια και τις μεγάλες νίκες

Οι πρωταγωνιστές μεγάλων διακρίσεων μιλούν για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πίσω από κάθε διάκριση, κάθε μετάλλιο και κάθε μεγάλη νίκη ενός αθλητή, κρύβονται σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που σπάνια γίνονται ορατά στο κοινό. Οι στιγμές πριν από την έναρξη ενός αγώνα, οι δυσκολίες που προηγούνται της επιτυχίας, τα μαθήματα που αφήνει μια αποτυχία και τα πρόσωπα που λειτουργούν ως πηγή δύναμης για έναν αθλητή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής προς την κορυφή.

Σε ένα ξεχωριστό event, η Allwyn έφερε για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο προπονητές και αθλητές από τις πέντε μεγαλύτερες αθλητικές ομοσπονδίες της Ελλάδας, τις οποίες στηρίζει ως χορηγός. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αναδείχθηκε η ανθρώπινη πλευρά του πρωταθλητισμού, μέσα από προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες των ίδιων των αθλητών.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποκάλυψε το προσωπικό του ritual πριν από κάθε αγώνα, ενώ ο Τάσος Μπακασέτας θυμήθηκε τη συγκίνηση της πρώτης του κλήσης στην Εθνική Ανδρών, περιγράφοντας το όνειρο που έχουν όλα τα παιδιά όταν ξεκινούν να αθλούνται: να εκπροσωπήσουν μια μέρα τη χώρα τους. Ο Χάρης Αλιβιζάτος μίλησε για τη σημασία της συγκέντρωσης λίγο πριν από το άλμα, ενώ ο Θανάσης Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις θυσίες που παραμένουν αόρατες πίσω από όσα βλέπουμε στην τηλεόραση. Ο Απόστολος Χρήστου από την πλευρά του εξήγησε πώς μια ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο τον βοήθησε να αλλάξει νοοτροπία και να εστιάσει σε όλα όσα μπορεί να ελέγξει.

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

COMMENTS
LATEST NEWS
00:21 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Βήμα πρόκρισης για την Ομόνοια

00:09 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Ανοιχτοί λογαριασμοί για Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948

23:53 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Παραμένει και τη νέα σεζόν ο Ούγκο Σόουζα

23:50 NBA

Τον ήθελε ο Ολυμπιακός, παραμένει στο Σαν Αντόνιο ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία

23:34 GREEK BASKET LEAGUE

Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

23:21 OPINION

Εύκολα; Δύσκολα; Καλό ποδόσφαιρο; Μόνο με ουσία; Περνάς…

22:48 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Κορυφαία ενδεκάδα της FIFA, με όλα τα αστέρια και Βοζίνια!

22:26 SUPER LEAGUE 2

Στη Νίκη Βόλου ο Γιάννης Σάλτας

21:57 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ο Ελ Καντουρί επέστρεψε στον «Δικέφαλο» και αναλαμβάνει πόστο στην Κ19

21:26 ΣΠΟΡ

Οι πρωταγωνιστές μεγάλων διακρίσεων μιλούν για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

20:54 EUROLEAGUE

«Ολυμπιακός και Dubai BC παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Χεζόνια»

20:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόλλων Πάτρας: Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της ΕΟΚ για τη wild card

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας