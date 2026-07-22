Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάντουνεν έως το 2028

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν έως το 2028. Η «Βασίλισσα» ήρθε σε συμφωνία με τον Φινλανδό φόργουορντ, ο οποίος αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο 26χρονος διεθνής προέρχεται από μία θετική σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας στη EuroLeague κατά μέσο όρο 5,2 πόντους και 3,2 ριμπάουντ σε 19 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε ακόμη καλύτερη παρουσία, με 7 πόντους και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.