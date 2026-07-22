Προπονητής Ντιναμό Κιέβου: «Άλλαξε προπονητή και πλέον δεν είναι γνωστή η στρατηγική του ΠΑΟΚ»

Ο τεχνικός της Ντιναμό τόνισε πως η αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά σχετικά με την αγωνιστική του προσέγγιση, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ομάδα του προετοιμάζεται για διαφορετικά σενάρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ που είναι μια πιο δυνατή ομάδα από την Κλουζ και για τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζει:

«Είναι δύσκολο να πω ότι δεν γνωρίζω πράγματα για τον ΠΑΟΚ αλλά... γνωρίζω. Άλλαξε προπονητή και δεν είναι γνωστή ποια θα είναι η στρατηγική του πλέον. Σίγουρα ο σχηματισμός πιθανώς να παραμείνει ο ίδιος, αλλά θα δούμε. Ετοιμάζουμε την δική ομάδα για διάφορα σενάρια και θα δούμε στο γήπεδο τι θα επιλέξει να κάνει ο ΠΑΟΚ, για να κινηθούμε και εμείς ανάλογα στον αγωνιστικό χώρο. Από τους τραυματίες οι Μιχαϊλένκο και Τίμτσικ δεν θα κάνουν προπόνηση σήμερα, ο Λόνβικ θα προπονηθεί κανονικά και πιθανώς να παίξει. Βλέπω ότι στα ΜΜΕ κυκλοφορούν γρήγορα τα νέα, αλλά καμιά φορά ίσως να υπάρχει μια βιασύνη ειδικά στα θέματα των τραυματισμών. Γενικά ο Βιβτσαρένκο θα κάνει κάποιες εξετάσεις για να δούμε τι ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζει».

Για τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ και τους παίκτες που ξεχωρίζει:

«Σέβομαι τον ΠΑΟΚ και δεν θέλω να σταθώ σε ονόματα που έχει στο ρόστερ. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα σε όλες τις γραμμές και δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένο. Στόχος μας είναι να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο την δική μας ποιότητα και να σταματήσουμε την ποιότητα του ΠΑΟΚ».

Για την στρατηγική που θα ακολουθήσει στον αγώνα και αν θα προσπαθήσει να διαφυλάξει το μηδέν ή να επιτεθεί περισσότερο: «Όλες οι στρατηγικές είναι καλές, αρκεί να σε οδηγήσουν στην νίκη. Αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο, η νίκη μετράει πάνω από όλα».

Ο Κριστιάν Μπιλοβάρ, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Κιέβου εκπροσώπησε τους παίκτες και ανέφερε σχετικά:

Για την κατάσταση του μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ:

«Είμαι έτοιμος για να παίξω απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπως είδατε είμαι εδώ και αισθάνομαι καλά. Θα αποφασίσει ο προπονητής αν και πότε θα παίξω, αλλά θέλω να συμμετάσχω».

Για το ότι υπάρχουν πολλοί ότι λένε πως η Ντιναμό δεν είναι έτοιμη:

«Πρώτα από όλα έχουμε παίξει 180 λεπτά και εξαντληθήκαμε. Όσο ματς περισσότερα παίζεις, τόσο περισσότερη κατάσταση αποκτάς. Δεν γίνεται να είμαστε στο 100% επειδή είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν, όπως και οι περισσότερες ομάδες. Οι οπαδοί μας πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Έχουμε την υποστήριξη τους, την αισθανόμαστε και την χρειαζόμαστε όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ αλλά γενικότερα».

Για την πρόκριση με την Κλουζ στα πέναλτι και για τα ματς με τον ΠΑΟΚ που είναι μια πιο ποιοτική ομάδα:

«Δεν θέλω να σχολιάσω τον αντίπαλο, ούτε να πω σχετικά με τι έχουμε αναλύσει για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ήδη μιλήσει για τον αντίπαλο μας και θα δείτε στο γήπεδο τι έχουμε ετοιμάσει».

Για το τι έχει πει με τον Τόμας Κεντζιόρα ενόψει των αγώνων με τον Δικέφαλο:

«Έχουμε μιλήσει ναι αλλά είναι... μυστικό τα όσα είπα και δεν θα αποκαλύψω τι συζητήσαμε».