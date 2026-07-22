Μάντσεστερ Σίτι: Παραμένει «Πολίτης» μέχρι το 2030 ο Φόντεν

Η Μάντσεστερ Σίτι εξασφάλισε την παραμονή του Φιλ Φόντεν για τα επόμενα χρόνια, καθώς ο 26χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2030.

Παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το «Έτιχαντ» το φετινό καλοκαίρι, οι «Πολίτες» έβαλαν τέλος στα σενάρια, ανανεώνοντας τη συνεργασία τους με έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που έχουν αναδείξει οι ακαδημίες του συλλόγου.

Ο Φόντεν ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα τα τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα μετρά 369 συμμετοχές με τη φανέλα της Σίτι, έχοντας σημειώσει 110 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει μια σειρά από σημαντικούς τίτλους, κατακτώντας έξι φορές την Premier League, τρία FA Cup, πέντε Carabao Cup, καθώς και το Champions League του 2023.