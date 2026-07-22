«Η Ντόρτμουντ ανεβάζει την προσφορά για Καρέτσα»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της φετινής μεταγραφικής περιόδου. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με αρκετούς κορυφαίους συλλόγους να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Το τελευταίο διάστημα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του νεαρού άσου. Οι Βεστφαλοί έχουν ξεχωρίσει τον Καρέτσα ως ένα σημαντικό επενδυτικό πρότζεκτ για το μέλλον και έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως αναφέρει ο Πάτρικ Μπέργκερ, η Ντόρτμουντ έχει βελτιώσει την προσφορά της προς τον βελγικό σύλλογο. Η νέα πρόταση ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει επιπλέον ποσοστό μεταπώλησης, με τους Γερμανούς να ελπίζουν πως οι όροι αυτοί θα είναι αρκετοί για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Την περασμένη σεζόν, ο νεαρός μεσοεπιθετικός κατέγραψε 49 συμμετοχές με τη φανέλα της Γκενκ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 3 γκολ και 14 ασίστ. Παράλληλα, έχει ήδη καθιερωθεί στην Εθνική Ελλάδας, μετρώντας 10 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ.