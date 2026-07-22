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ΠΑΟΚ: Νέα δεδομένα για Χοσέλου - Συνάντηση στη Μαδρίτη

Συνάντηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Χοσέλου αναμένεται να λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες στη Μαδρίτη.

ΠΑΟΚ: Νέα δεδομένα για Χοσέλου - Συνάντηση στη Μαδρίτη
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Νέες εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση του Χοσέλου και του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Οράσιο Ακομάντο.

Ο Ακομάντο, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε αποκαλύψει ότι ο πολύπειρος Ισπανός επιθετικός προτάθηκε στον «Δικέφαλο» και η περίπτωσή του εξετάζεται από τους ανθρώπους της ομάδας, επανήλθε με νέα ανάρτηση για το θέμα.

Ο 36χρονος φορ, που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με το όνομά του να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση του Ιταλού δημοσιογράφου, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται συνάντηση στη Μαδρίτη ανάμεσα στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και τον Χοσέλου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τις επόμενες ώρες αναμένεται συνάντηση στη Μαδρίτη ανάμεσα στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και τον Χοσέλου. Ο Ισπανός επιθετικός αποτελεί την πρώτη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης της ομάδας του Αλέσιο Λίσι».

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση επιθετικού, ενώ στις μεταγραφικές του προτεραιότητες βρίσκονται επίσης η απόκτηση ενός αμυντικού μέσου, ενός κεντρικού μέσου και ενός δεξιού οπισθοφύλακα, μετά την αποχώρηση του Σάντσες.

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