Μαρκό: Θέλει να ρίξει «βόμβα» μεγατόνων με Ελ Αραμπί

Η Μαρκό βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς έχει βάλει στο στόχαστρο τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, με στόχο να τον επαναφέρει στα ελληνικά γήπεδα.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ανεβάζει τον πήχη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Super League 2 και κινείται δυναμικά για την απόκτηση του πρώην πρώτου σκόρερ του Ολυμπιακού.

Ο 39χρονος Μαροκινός επιθετικός είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Ναντ. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 27 συμμετοχές, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ σε Σαμπιονά και Coupe de France.

Κατά την παρουσία του στην Ελλάδα φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για πέντε χρόνια, καταγράφοντας 225 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 25 ασίστ.