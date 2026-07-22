ΠΑΟΚ: «Πετάει» για Πολωνία ενόψει της πρεμιέρας με Ντιναμό Κιέβου

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στον ΠΑΟΚ έχει αρχίσει, αφού το απόγευμα της Πέμπτης (23/07) ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Αυτός είναι και ο λόγος που η αποστολή των «ασπρόμαυρων» αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (22/07) με πτήση τσάρτερ από την Θεσσαλονίκη για την πολωνική πόλη. Λίγες ώρες μετά την άφιξη της αποστολής, ο Αλέσιο Λίσι θα παραθέσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 19:15, ενώ 45 λεπτά αργότερα έχει προγραμματιστεί η τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Photo 1/5 Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Πολωνία και τον πρώτο αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 2/5 Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Πολωνία και τον πρώτο αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 3/5 Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Πολωνία και τον πρώτο αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 4/5 Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Πολωνία και τον πρώτο αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 5/5 Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Πολωνία και τον πρώτο αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου Πηγή: Eurokinissi Sports

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο κόουτς του «Δικέφαλου του Βορρά» δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σόλα Σορετίρε, Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ, που παραμένουν στο ιατρικό δελτίο.

Αντίθετα, στην αποστολή του ΠΑΟΚ μετέχουν οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.