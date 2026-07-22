· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: «Πετάει» για Πολωνία ενόψει της πρεμιέρας με Ντιναμό Κιέβου

Με προορισμό το Λούμπλιν της Πολωνίας «πετάει» η αποστολή του ΠΑΟΚ ενόψει του πρώτου επίσημου αγώνα της νέας σεζόν κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου.

ΠΑΟΚ: «Πετάει» για Πολωνία ενόψει της πρεμιέρας με Ντιναμό Κιέβου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στον ΠΑΟΚ έχει αρχίσει, αφού το απόγευμα της Πέμπτης (23/07) ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

LIVE MATCH: ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΠΑΟΚ (23/07, 20:00)

Αυτός είναι και ο λόγος που η αποστολή των «ασπρόμαυρων» αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (22/07) με πτήση τσάρτερ από την Θεσσαλονίκη για την πολωνική πόλη. Λίγες ώρες μετά την άφιξη της αποστολής, ο Αλέσιο Λίσι θα παραθέσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 19:15, ενώ 45 λεπτά αργότερα έχει προγραμματιστεί η τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο κόουτς του «Δικέφαλου του Βορρά» δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σόλα Σορετίρε, Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ, που παραμένουν στο ιατρικό δελτίο.

Τα διλήμματα Λίσι για την ενδεκάδα απέναντι στη Ντινάμο Κιέβου

Αντίθετα, στην αποστολή του ΠΑΟΚ μετέχουν οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:47 EUROLEAGUE

«Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Βούκσεβιτς»

13:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος από την ΕΟΚ ο Μπουρούσης

13:15 NBA

Φαντάσου ένα ΝΒΑ χωρίς Λεμπρόν, Κάρι, Ντουράντ και Λέοναρντ

13:02 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό: Θέλει να ρίξει «βόμβα» μεγατόνων με Ελ Αραμπί

12:57 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Επίσημα νέος προπονητής ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς

12:49 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η πρώτη αποστολή του Νίστρουπ - Με Φαν Ντρόνγκελεν κόντρα στην Πάκσι

12:24 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δηλώνεται ο Φαν Ντρόνγκελεν για τις «μάχες» με την Πάκσι

12:12 MVP

Travel tech: Όσα gadgets χρειάζεσαι πραγματικά στις διακοπές σου

12:08 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Πετάει» για Πολωνία ενόψει της πρεμιέρας με Ντιναμό Κιέβου

11:55 SUPER LEAGUE

Ο ΑΡΗΣ παρουσίασε τη νέα του εμφάνιση για τη σεζόν 2026-2027, με τη Novibet σταθερά στο πλευρό του

11:42 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ντε Φράι και Καλάμπρια οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού - Η εξάδα για τη νέα σεζόν

11:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Επιβεβαιώθηκαν οι επαφές με τον Πεπ Γκουαρντιόλα για την εθνική ομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας