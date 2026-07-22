Ιταλία: Επιβεβαιώθηκαν οι επαφές με τον Πεπ Γκουαρντιόλα για την εθνική ομάδα

Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια να πειστεί ο Πεπ Γκουαρντιόλα να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επικοινωνία, ενώ αποκάλυψε πως οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο έχουν ήδη συνομιλήσει με τον Ισπανό προπονητή.

Στην ιταλική ομοσπονδία θεωρούν ότι ο Γκουαρντιόλα αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον πάγκο της εθνικής ομάδας, μετά τη νέα αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ, και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τον πείσουν να αναλάβει την ομάδα.

Παρ' όλα αυτά, ο Γκουαρντιόλα δεν αποτελεί τη μοναδική λύση που εξετάζεται, καθώς υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες θα προχωρήσουν εφόσον οι επαφές με τον Ισπανό τεχνικό δεν οδηγηθούν σε συμφωνία.