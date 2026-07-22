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Παναθηναϊκός: Ντε Φράι και Καλάμπρια οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού - Η εξάδα για τη νέα σεζόν

Ο Στέφαν Ντε Φράι και ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού, με ακόμη τέσσερις ποδοσφαιριστές να συμπληρώνουν την εξάδα.

Παναθηναϊκός: Ντε Φράι και Καλάμπρια οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού - Η εξάδα για τη νέα σεζόν
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Ο Παναθηναϊκός έκλεισε ακόμη ένα ανοιχτό ζήτημα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν την εξάδα των αρχηγών της ομάδας.

Μέσα από ανάρτηση στα social media, το «τριφύλλι» γνωστοποίησε τη σειρά των αρχηγών και τους παίκτες που θα φορούν το περιβραχιόνιο, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Πάκσι.

Πρώτος αρχηγός θα είναι ο Στέφαν Ντε Φράι, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να ακολουθεί ως δεύτερος. Την εξάδα συμπληρώνουν οι Ίνγκι Ίνγκασον, Γιώργος Κάτρης, Άνταμ Τσέριν και Πέδρο Τσιριβέγια, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους ιεραρχική σειρά.

https://www.instagram.com/p/DbFpEaHssC8/
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