Ενέδρα θανάτου στην Ουρουγουάη: Πούλμαν οπαδών δέχθηκε επίθεση με σφαίρες (Σκληρές εικόνες)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Μοντεβιδέο, μετά την αναμέτρηση της Νασιονάλ με την Τίγκρε για τα play offs του Copa Sudamericana, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη 3-0 των γηπεδούχων.

Κατά την επιστροφή των 15 πούλμαν που μετέφεραν τους οπαδούς της ομάδας από την Αργεντινή προς το Μπουένος Άιρες, στήθηκε ενέδρα από οπαδούς της Νασιονάλ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που επικαλείται η εφημερίδα «Ole», ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ το πρώτο λεωφορείο δέχθηκε περίπου δέκα πυροβολισμούς.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας φίλος της Τίγκρε, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς η σφαίρα τον τραυμάτισε στο χέρι.