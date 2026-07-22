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Ολυμπιακός: Στο προσκήνιο ο Φαμπίνιο - Επαφές με τον Βραζιλιάνο μέσο

Ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Φαμπίνιο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ και επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ολυμπιακός: Στο προσκήνιο ο Φαμπίνιο - Επαφές με τον Βραζιλιάνο μέσο
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτηση ποδοσφαιριστή για τη μεσαία γραμμή και μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται στο τραπέζι είναι αυτή του Φαμπίνιο.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ, παρά τις προσπάθειες του συλλόγου να τον διατηρήσει στο ρόστερ του, και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Φαμπίνιο, ο οποίος βρέθηκε με τη «σελεσάο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή του στην Ευρώπη. Ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές μαζί του, επιχειρώντας να τον πείσουν να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά.

Ο πολύπειρος μέσος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες της Λίβερπουλ και της Μονακό, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια φόρεσε εκείνη της Αλ Ιτιχάντ στη Σαουδική Αραβία.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει καταγράψει 594 συμμετοχές, με απολογισμό 51 γκολ και 43 ασίστ. Ξεχωριστή στιγμή στην πορεία του αποτελεί η κατάκτηση του Champions League με τη Λίβερπουλ πριν από επτά χρόνια.

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