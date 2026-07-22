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Ιωαννίδης: «Όλη η ατυχία έμεινε πέρυσι, θέλω ένα καλό ξεκίνημα και πιστεύω ότι θα συμβεί»

Όσα δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης, μετά την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ιωαννίδης: «Όλη η ατυχία έμεινε πέρυσι, θέλω ένα καλό ξεκίνημα και πιστεύω ότι θα συμβεί»
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Ο Φώτης Ιωαννίδης άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο του τραυματισμού και επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στην αγωνιστική δράση, βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα σε φιλική αναμέτρηση της Σπόρτινγκ.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε μείνει εκτός για περίπου πέντε μήνες λόγω τραυματισμού, έχοντας ολοκληρώσει την προηγούμενη σεζόν με 22 συμμετοχές και 6 γκολ. Η τελευταία του εμφάνιση πριν την επιστροφή του είχε καταγραφεί στις 21 Φεβρουαρίου 2026 απέναντι στη Μορεϊρένσε.

Ο Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 67ο λεπτό του φιλικού με τη Στρασμπούρ και στο 84’ διαμόρφωσε το τελικό 7-0 με όμορφο δεξί πλασέ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 26χρονος φορ αναφέρθηκε και στην επιλογή του αριθμού 7 στη φανέλα του, έναν αριθμό που έχει συνδεθεί με αρκετούς τραυματισμούς παικτών της Σπόρτινγκ στο παρελθόν, δηλώνοντας αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Το γκολ του Ιωαννίδη:

Οι δηλώσεις του Ιωαννίδη:

«Δεν το πιστεύω αυτό. Είχα ήδη ατυχία την περασμένη σεζόν όταν ήμουν σε καλή φόρμα. Όλη η ατυχία έμεινε πέρυσι. Θέλω ένα καλό ξεκίνημα και πιστεύω ότι θα συμβεί. Είμαι αισιόδοξος.

Είναι μέρος του ποδοσφαίρου, οι παίκτες έδωσαν τα πάντα για τον σύλλογο. Αν πήραν αυτή την απόφαση, είναι επειδή κατάλαβαν ότι έπρεπε να ληφθεί. Σπουδαίοι παίκτες έχουν έρθει και είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε.

Αυτή η θέση, με τον αριθμό "9", είναι η θέση μου, αν και μπορώ να προσαρμοστώ σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Θέλω πάντα να βοηθάω τον σύλλογο, όποια θέση κι αν βρίσκομαι».

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