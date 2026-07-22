Ελλάς Σύρου: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμιλιάνο Μπουλάρι

Στην Ελλάς Σύρου θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Εμιλιάνο Μπουλάρι.

Ελλάς Σύρου: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμιλιάνο Μπουλάρι
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Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Εμιλιάνο Μπουλάρι.

Ο 25χρονος επιθετικός αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρίες από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας ξεκινήσει την πορεία του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων με τη φανέλα του Ατρόμητου και της Καλαμάτας.

Η ανακοίνωση:

«Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου σε 27 εμφανίσεις σημείωσε επτά γκολ.

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Εμιλιάνο Μπουλάρι.

Ο 25χρονος επιθετικός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ατρόμητο, Καλαμάτα, Αιγάλεω και Laci.

Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του με επτά τέρματα, ενώ διακρίθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών της κατηγορίας.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο Πέδρο Μαρτίνς τον είχε επιλέξει στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ιστορικό παιχνίδι με την Άρσεναλ στο «Emirates».Επιπλέον, σε ηλικία 18 ετών κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα της Αλβανίας.Εμιλιάνο σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».

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