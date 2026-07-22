Κλέι Τόμπσον: «Θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου στους Γουόριορς»

Ο Κλέι Τόμπσον εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αποκαλύπτοντας πως θα ήθελε να ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του.

Ο πολύπειρος γκαρντ, που αγωνίζεται στους Ντάλας Μάβερικς και έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια του «Fanatics Fest» για το ενδεχόμενο επιστροφής του στους «Πολεμιστές». Ο ίδιος απάντησε πως, παρά τις υποχρεώσεις του με το Ντάλας, επιθυμία του είναι να φορέσει ξανά τη φανέλα των Γουόριορς πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.