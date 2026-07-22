Το μεγαλύτερο πρόβλημα της υγείας σου ενδεχομένως να είναι το γραφείο σου

Τελικώς το… καθισιό λειτουργεί με την ίδια έννοια που επηρεάζει τη φόρμα μας η διατροφή. Δηλαδή όσο πιο σωστά τρέφεσαι, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι, όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι μία ώρα στο γυμναστήριο αρκεί για να «ισοφαρίσει» τις οκτώ ή και δέκα ώρες που περνάμε καθισμένοι στο γραφείο, πάμε πανηγυρικό «κουβά».

Και ο λόγος είναι, ότι η επιστήμη έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η υγεία δεν κρίνεται μόνο από το πόσο γυμναζόμαστε, αλλά και από το πόσο συχνά κινούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η έρευνα

Νέα μεγάλη μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Medicine, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 91.000 ανθρώπους, παρακολουθώντας τόσο τις καθημερινές τους συνήθειες όσο και την πορεία της υγείας τους για διάστημα μεγαλύτερο των 12 ετών.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ένα και αναφέρει ότι η πολύωρη και συνεχόμενη ακινησία μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την υγεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κάθε επιπλέον ώρα καθίσματος χωρίς ουσιαστική κίνηση για τουλάχιστον 30 συνεχόμενα λεπτά συνδέθηκε με αύξηση κατά 9% του κινδύνου θανάτου από καρκίνο. Παράλληλα, καταγράφηκε μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2.

Τα καλά νέα

Ευτυχώς η λύση δεν απαιτεί εξαντλητικές προπονήσεις. Οι συμμετέχοντες που διέκοπταν τακτικά το καθισιό με λίγα λεπτά κίνησης, όπως ένα σύντομο περπάτημα, λίγη ορθοστασία ή ακόμη και μικρές δουλειές στο σπίτι ή το γραφείο, εμφάνισαν χαμηλότερο κίνδυνο. Μάλιστα, η αντικατάσταση μόλις μίας ώρας συνεχόμενου καθίσματος με ήπια δραστηριότητα συνδέθηκε με 12% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μάς κρατά καθηλωμένους. Δουλειά μπροστά σε μια οθόνη, μετακινήσεις με το αυτοκίνητο και, στο τέλος της ημέρας, λίγη ξεκούραση στον καναπέ. Ακόμη κι αν προπονείσαι συστηματικά, οι πολλές ώρες ακινησίας μέσα στην υπόλοιπη ημέρα φαίνεται πως δεν περνούν απαρατήρητες από τον οργανισμό.

Η λύση, όμως, είναι πιο απλή απ' όσο φαντάζεσαι

Σήκω κάθε μισή ώρα από την καρέκλα, περπάτησε για δύο ή τρία λεπτά, ανέβα σκάλες αντί να πάρεις το ασανσέρ ή κάνε μια μικρή βόλτα όσο μιλάς στο τηλέφωνο. Αυτές οι μικρές κινήσεις μπορεί να μοιάζουν ασήμαντες, αλλά μακροπρόθεσμα κάνουν μεγαλύτερη διαφορά απ' όση πιστεύουμε.

Οι ίδιοι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η έρευνα δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος, ωστόσο, τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι η συχνή διακοπή της ακινησίας αποτελεί μια απλή, καθημερινή συνήθεια που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της υγείας.

Σε απλά ελληνικά, το σώμα μας είναι φτιαγμένο για να κινείται για αυτό και το πιο σημαντικό από όλα για την υγεία μας δεν είναι μια ακόμη προπόνηση, αλλά το να σηκωθούμε από την καρέκλα.

Τόσο απλά.