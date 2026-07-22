Εδώ και λίγο καιρό, το Onsports γύρισε σελίδα και το γιόρτασε όπως ακριβώς άξιζε: με μια βραδιά γεμάτη ποδόσφαιρο, δυνατές εικόνες, ξεχωριστές παρουσίες και την καλύτερη θέα της Αθήνας. Στην κορυφή της Πάρνηθας, το Mundial Night Party έφερε κοντά ανθρώπους του αθλητισμού, δημοσιογράφους, celebrities και φίλους του ποδοσφαίρου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δύσκολα αποτυπώνεται μόνο με λέξεις.

Η προβολή του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι live συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους, τα challenges, οι εκπλήξεις των χορηγών, οι γεύσεις, η μουσική και οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες συνέθεσαν μια βραδιά που είχε όλα όσα αγαπάμε στο αντρικό lifestyle: αθλητισμό, παρέα, εμπειρίες και αυθεντικό fun.

Αν δεν ήσουν εκεί ή αν θέλεις να ζήσεις ξανά το κλίμα της πιο Mundial βραδιάς του καλοκαιριού, πάτησε play στο βίντεο που ακολουθεί. Τα καλύτερα στιγμιότυπα του Mundial Night Party σε περιμένουν, μέσα από ένα recap γεμάτο ένταση, χαμόγελα και εικόνες που σηματοδοτούν τη νέα εποχή του Onsports.