Travel tech: Όσα gadgets χρειάζεσαι πραγματικά στις διακοπές σου

Κάποτε οι διακοπές χωρούσαν σε μια βαλίτσα, έναν χάρτη, άντε και ένα GPS αν ήσουν της τεχνολογίας. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, ξεκινάς από power bank, δύο καλώδια που πάντα μπερδεύονται μεταξύ τους και ένα κινητό που έχει αναλάβει χρέη φωτογράφου, ξεναγού, μεταφραστή, χάρτη και DJ της παραλίας και ποιος ξέρει τι άλλο.

Το σωστό gadget δεν κάνει καλύτερες τις διακοπές, διώχνει όμως μακριά τις μικρές ενοχλήσεις που μπορεί να έχεις από το πουθενα. Και αυτό σημαίνει περισσότερο χρόνο για βόλτες, καλό φαγητό, θάλασσα και ιστορίες που θα θυμάσαι όταν επιστρέψεις.

Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις δεν χρειάζονται πάντα φίλτρα. Χρειάζονται απλώς λίγη... μπαταρία ακόμη.

Power bank: ο αδιαπραγμάτευτος σύμμαχος

Αν υπάρχει ένα gadget που δεν σηκώνει συζήτηση, αυτό είναι το power bank. Όχι το κινητό (το θεωρούμε δεδομένο), όχι φορτιστή, αλλά το powerbank. GPS, φωτογραφίες, social media, ηλεκτρονικά εισιτήρια και online κρατήσεις μπορούν να αδειάσουν την μπαταρία πριν καν φτάσεις για μεσημεριανό.

Έτσι και έχεις μαζί σου, ένα μοντέλο μεγάλης χωρητικότητας με γρήγορη φόρτιση θα σου λύσει τα χέρια περισσότερο από μία φορά.

Universal ταξιδιωτικός αντάπτορας

Αν ταξιδεύεις εκτός Ευρώπης, ο αντάπτορας είναι από εκείνα τα αντικείμενα που θυμάσαι μόνο όταν... δεν το έχεις πάρει μαζί σου.

Οι σύγχρονοι αντάπτορες διαθέτουν πολλαπλές θύρες USB και USB-C, επιτρέποντας να φορτίζεις ταυτόχρονα κινητό, smartwatch και ακουστικά χωρίς να ψάχνεις τρεις διαφορετικές πρίζες. Άμα βρεθείς σε κάνα Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εποχή, χωρίς αντάπτορα την έβαψες.

Φορτιστής πολλαπλών συσκευών

Αντί να κουβαλάς τρεις διαφορετικούς φορτιστές, ένα compact μοντέλο με πολλές εξόδους καλύπτει σχεδόν κάθε ανάγκη και μειώνει αισθητά το χάος μέσα στην τσάντα.

Bluetooth tracker

Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί πού είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή αν η βαλίτσα σου ταξίδεψε τελικά μαζί σου; Ένα μικρό tracker μπορεί να σου γλιτώσει αρκετό άγχος και πολύ... περπάτημα μέσα στο ξενοδοχείο.

Mini Bluetooth ηχείο

Για το μπαλκόνι του δωματίου, το picnic ή μια χαλαρή στιγμή στην παραλία. Αρκεί η ένταση να παραμένει σε λογικά επίπεδα. Οι υπόλοιποι λουόμενοι μάλλον δεν έχουν ζητήσει να ακούσουν τη δική σου playlist από τα 00s. Προσοχή μόνο μην το βάλεις πολύ δυνατά στο πλοίο γιατί κινδυνεύει να γίνει… «Τι Έκαμες!».

Action camera

Εδώ πάμε για εκείνους που θέλουν να γυρίσουν από τις διακοπές και να πουν, ότι έκαναν content. Για όσους αγαπούν τις δραστηριότητες, από SUP και snorkeling μέχρι πεζοπορία και ποδηλασία, μια action camera καταγράφει τις στιγμές όπου το κινητό καλό είναι να μείνει ασφαλές στην τσάντα.

Να θυμάσαι, η τεχνολογία δεν είναι ο πρωταγωνιστής των διακοπών, αλλά ο μεγαλύτερος βοηθός τους.