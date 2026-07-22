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Παναθηναϊκός: Δηλώνεται ο Φαν Ντρόνγκελεν για τις «μάχες» με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός παρέλαβε το απαραίτητο έγγραφο από τη Σαμσούνσπορ και ο Ολλανδός στόπερ είναι πλέον διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις του 2ου προκριματικού του Conference League.

Παναθηναϊκός: Δηλώνεται ο Φαν Ντρόνγκελεν για τις «μάχες» με την Πάκσι
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Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις απέναντι στην Πάκσι, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.

LIVE MATCH: ΠΑΚΣΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (23/07, 21:00)

Οι «πράσινοι» ανέμεναν το απαραίτητο έγγραφο από τη Σαμσούνσπορ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δήλωση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού στη λίστα της UEFA. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε, καθώς το έγγραφο βρίσκεται πλέον στα χέρια του συλλόγου.

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Έτσι, ο Γιάκομπ Νίστρουπ μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για τα παιχνίδια με την Πάκσι, με τον Ολλανδό αμυντικό να αναμένεται να ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στην Ουγγαρία.

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