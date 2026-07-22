Παναθηναϊκός: Δηλώνεται ο Φαν Ντρόνγκελεν για τις «μάχες» με την Πάκσι

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις απέναντι στην Πάκσι, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Οι «πράσινοι» ανέμεναν το απαραίτητο έγγραφο από τη Σαμσούνσπορ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δήλωση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού στη λίστα της UEFA. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε, καθώς το έγγραφο βρίσκεται πλέον στα χέρια του συλλόγου.

Έτσι, ο Γιάκομπ Νίστρουπ μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για τα παιχνίδια με την Πάκσι, με τον Ολλανδό αμυντικό να αναμένεται να ακολουθήσει κανονικά την αποστολή στην Ουγγαρία.