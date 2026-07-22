Παναθηναϊκός: Η πρώτη αποστολή του Νίστρουπ - Με Φαν Ντρόνγκελεν κόντρα στην Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την πρώτη αποστολή για επίσημη αναμέτρηση με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία.

Ο Δανός προπονητής επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης (23/07) απέναντι στην Πάκσι.

Στις επιλογές του βρίσκεται ο Φαν Ντρόνγκελεν, καθώς διευθετήθηκε η εκκρεμότητα που υπήρχε με τη δήλωσή του στη λίστα της UEFA. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Ντάβιντε Καλάμπρια.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.