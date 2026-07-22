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Παναθηναϊκός: Η πρώτη αποστολή του Νίστρουπ - Με Φαν Ντρόνγκελεν κόντρα στην Πάκσι

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Πάκσι, με τον Φαν Ντρόνγκελεν να βρίσκεται στις επιλογές και τον Καλάμπρια να μένει εκτός λόγω τραυματισμού.

Παναθηναϊκός: Η πρώτη αποστολή του Νίστρουπ - Με Φαν Ντρόνγκελεν κόντρα στην Πάκσι
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Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την πρώτη αποστολή για επίσημη αναμέτρηση με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία.

Ο Δανός προπονητής επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης (23/07) απέναντι στην Πάκσι.

LIVE MATCH: ΠΑΚΣΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (23/07, 21:00)

Στις επιλογές του βρίσκεται ο Φαν Ντρόνγκελεν, καθώς διευθετήθηκε η εκκρεμότητα που υπήρχε με τη δήλωσή του στη λίστα της UEFA. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Ντάβιντε Καλάμπρια.

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Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.

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