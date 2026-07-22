· Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Επίσημα νέος προπονητής ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς, με τον 48χρονο Σλοβένο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028.

Μπαρτσελόνα: Επίσημα νέος προπονητής ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπαρτσελόνα γύρισε σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, ανακοινώνοντας και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς.

Ο 48χρονος Σλοβένος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 και αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση των «μπλαουγκράνα», διαδεχόμενος τον Τσάβι Πασκουάλ, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα σε πορεία επιτυχιών.

Από το 2020 βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Σλοβενίας, ενώ στην προπονητική του διαδρομή έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στις Νίμπουργκ, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και πιο πρόσφατα στην Dubai BC.

Με τον Σέκουλιτς στην τεχνική ηγεσία, η Σλοβενία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στο Τόκιο το 2021.

Παράλληλα, είχε διατελέσει βοηθός προπονητή της εθνικής Σλοβενίας που κατέκτησε το Eurobasket το καλοκαίρι του 2017.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:47 EUROLEAGUE

«Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Βούκσεβιτς»

13:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος από την ΕΟΚ ο Μπουρούσης

13:15 NBA

Φαντάσου ένα ΝΒΑ χωρίς Λεμπρόν, Κάρι, Ντουράντ και Λέοναρντ

13:02 SUPER LEAGUE 2

Μαρκό: Θέλει να ρίξει «βόμβα» μεγατόνων με Ελ Αραμπί

12:57 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Επίσημα νέος προπονητής ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς

12:49 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η πρώτη αποστολή του Νίστρουπ - Με Φαν Ντρόνγκελεν κόντρα στην Πάκσι

12:24 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δηλώνεται ο Φαν Ντρόνγκελεν για τις «μάχες» με την Πάκσι

12:12 MVP

Travel tech: Όσα gadgets χρειάζεσαι πραγματικά στις διακοπές σου

12:08 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Πετάει» για Πολωνία ενόψει της πρεμιέρας με Ντιναμό Κιέβου

11:55 SUPER LEAGUE

Ο ΑΡΗΣ παρουσίασε τη νέα του εμφάνιση για τη σεζόν 2026-2027, με τη Novibet σταθερά στο πλευρό του

11:42 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ντε Φράι και Καλάμπρια οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού - Η εξάδα για τη νέα σεζόν

11:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Επιβεβαιώθηκαν οι επαφές με τον Πεπ Γκουαρντιόλα για την εθνική ομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας