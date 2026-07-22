Μπαρτσελόνα: Επίσημα νέος προπονητής ο Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς

Η Μπαρτσελόνα γύρισε σελίδα στην τεχνική της ηγεσία, ανακοινώνοντας και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλεκσάνταρ Σέκουλιτς.

Ο 48χρονος Σλοβένος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 και αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση των «μπλαουγκράνα», διαδεχόμενος τον Τσάβι Πασκουάλ, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα σε πορεία επιτυχιών.

Από το 2020 βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Σλοβενίας, ενώ στην προπονητική του διαδρομή έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στις Νίμπουργκ, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και πιο πρόσφατα στην Dubai BC.

Με τον Σέκουλιτς στην τεχνική ηγεσία, η Σλοβενία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στο Τόκιο το 2021.

Παράλληλα, είχε διατελέσει βοηθός προπονητή της εθνικής Σλοβενίας που κατέκτησε το Eurobasket το καλοκαίρι του 2017.