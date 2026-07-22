Αθηναϊκός: Με νέο σήμα και άλλα χρώματα με στόχο την Ευρωλίγκα

Ο Αθηναϊκός Qualco παρουσίασε τη νέα του ταυτότητα, αποκαλύπτοντας το νέο σήμα, τα χρώματα της ομάδας και το πλάνο ανάπτυξης του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, έγινε η παρουσίαση του νέου εμβλήματος, αλλά και του οράματος του κλαμπ, το οποίο φέρει την ονομασία «Athina 2030» και έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο ακόμη και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Το πλατανόφυλλο διατηρείται στο νέο σήμα, ωστόσο τα χρώματα αλλάζουν σε κίτρινο και μωβ. Η βασική εμφάνιση της ομάδας θα είναι κίτρινη, ενώ θα υπάρχουν ακόμη τρεις εμφανίσεις σε μαύρο, λευκό και μωβ.

Photo 1/4 Πηγή: INTIME SPORTS Photo 2/4 Πηγή: INTIME SPORTS Photo 3/4 Πηγή: INTIME SPORTS Photo 4/4 Πηγή: INTIME SPORTS

Το πλάνο «Athina 2030» παρουσίασαν ο επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής μπάσκετ, Χάρης Πολίτης, και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Αθηναϊκού Α.Σ. Βύρωνα, Νίκος Ραμαντάνης, με στόχο η ομάδα να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Στα σχέδια του συλλόγου βρίσκεται και η αναζήτηση νέας έδρας, εκτός Βύρωνα. Όπως ανέφερε ο Χάρης Πολίτης: «Στον Βύρωνα, όντως, δεν υπάρχει χώρος. Θα αναζητήσουμε χώρο σε ένα άλλο κεντρικό σημείο, μην εννοώντας… το Σύνταγμα απαραίτητα. Έχουμε δύο χώρους υπ’ όψιν μας και θα δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας».