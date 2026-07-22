Με Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και όλα τα αστέρια της από το NBA η Ισπανία απέναντι στην Ελλάδα

Την προεπιλογή της εθνικής Ισπανίας για τα παιχνίδια του Αυγούστου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ανακοίνωσε ο Τσους Ματέο. Η «Φούρια Ρόχα» θα παραταχθεί με όλα τα μεγάλα της ονόματα από το NBA (Σέρχιο ντε Λαρέα, Σάντι Αλντάμα και Ούγκο Γκονθάλεθ) και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, δείχνοντας ξεκάθαρα πως στόχος είναι η εξασφάλιση της πρόκρισης. Στις επιλογές συμπεριλήφθηκε και ο αδερφός του Γουίλι.

Η Ισπανία συμμετέχει στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα στη δεύτερη φάση των προκριματικών και οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν μέσα στον Αύγουστο. Με ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και γεμάτο ρόστερ, η «Ρόχα» επιδιώκει να κάνει το απόλυτο στα προκριματικά και να βάλει από νωρίς τις βάσεις για την παρουσία της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ.

Η 15μελής αποστολή της Ισπανίας:

Σάντι Αλντάμα

Ίθαν Αλμάνθα

Ντάριο Μπριθουέλα

Αλβάρο Καρντένας

Αλμπέρτο Ντιάζ

Ούγκο Γκονζάλεθ

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Σέρχιο Ντε Λαρέα

Αντάι Μάρα

Μπάμπα Μίλερ

Ζοέλ Πάρα

Χάιμε Πραντίγια

Μάριο Σεντ-Σούπερι

Σάντι Γιούστα