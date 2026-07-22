Τέλος από την ΕΟΚ ο Μπουρούσης

Παρελθόν από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ο Γιάννης Μπουρούσης. Ο βετεράνος σέντερ με μήνυμα του στα social media γνωστοποίησε την απόφασή του για προσωπικούς λόγους.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Θα ήθελα να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους.

Ευχαριστώ θερμά τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η στήριξή τους αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη .Το Μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο.

Με εκτίμηση

Γιάννης Μπουρούσης».