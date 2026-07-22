Ο ΑΡΗΣ παρουσίασε τη νέα του εμφάνιση για τη σεζόν 2026-2027, με τη Novibet σταθερά στο πλευρό του

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και η Novibet παρουσίασαν τη νέα αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-2027, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της διοίκησης του συλλόγου, των ποδοσφαιριστών, στελεχών της Novibet, συνεργατών, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η νέα εμφάνιση, με την οποία ο ΑΡΗΣ θα αγωνιστεί στις εγχώριες και ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν, αποκαλύφθηκε μέσα από μια ξεχωριστή βραδιά που ανέδειξε την ιστορία, την ταυτότητα και τις φιλοδοξίες του συλλόγου για το νέο αγωνιστικό κεφάλαιο. Η κορύφωση της εκδήλωσης ήρθε με την προβολή του επίσημου video της νέας φανέλας, η οποία παρουσιάστηκε μέσα από ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό σκηνικό, ενώ αμέσως μετά οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση φορώντας τις νέες αγωνιστικές ενδυμασίες, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το μήνυμα του προπονητή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογράφιση της ομάδας, της διοίκησης και των στρατηγικών συνεργατών του συλλόγου, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της νέας σεζόν.

Η παρουσίαση της νέας αγωνιστικής εμφάνισης σηματοδότησε, παράλληλα, τη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας της ΠΑΕ ΑΡΗΣ με τη Novibet. Μετά την πρόσφατη επέκταση της συμφωνίας των δύο πλευρών έως το 2030, επιβεβαιώνεται η κοινή δέσμευσή τους να συνεχίσουν να επενδύουν σε μια σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

(από αριστερά προς τα δεξιά: Άλκης Φακίρης, Country Manager, Novibet - Κανέλλης Παρταλίδης, Marketing and Commercial Director, ΠΑΕ Άρης - Γιώργος Μποζάς, Marketing Director Europe, Novibet

Από την έναρξη της συνεργασίας τους, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και η Novibet έχουν αναπτύξει μια ουσιαστική σχέση που υπερβαίνει το πλαίσιο μιας χορηγικής συμφωνίας, υλοποιώντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εμπειρία των φιλάθλων, προάγουν τις αξίες του αθλητισμού και δημιουργούν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η νέα αγωνιστική περίοδος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη περισσότερες κοινές δράσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τον δεσμό της ομάδας με τον κόσμο της και την τοπική κοινωνία.

H Ειρήνη Καρυπίδη, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ανέφερε: «Η εκδήλωση για τη νέα εμφάνιση της ομάδας δεν αφορά απλώς την παρουσίαση της νέας αγωνιστικής μας φανέλας. Αποτελεί την έμπρακτη έκφραση του οράματος και της δυναμικής με την οποία ο ΑΡΗΣ προχωρά στη νέα εποχή του. Για να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει, χρειαζόμαστε δίπλα μας στρατηγικούς συμμάχους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για εξέλιξη και την ίδια φιλοδοξία για διάκριση. Η Novibet αποτελεί έναν τέτοιο συνεργάτη. Η παρουσία της ως Μεγάλου Χορηγού είναι μια ουσιαστική συμμαχία που στηρίζει την αναπτυξιακή πορεία του συλλόγου και ενισχύει τη δυνατότητά μας να χτίζουμε με συνέπεια το μέλλον του Άρη.

Ο Νίκος Παπαδόγλου, Global General Manager της Novibet, δήλωσε: «Η νέα αγωνιστική εμφάνιση του ΆΡΗ σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας διαδρομής για την ομάδα και όλους όσοι βρίσκονται στο πλευρό της. Για τη Novibet αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνεχίζουμε να στηρίζουμε έναν ιστορικό σύλλογο με ισχυρή ταυτότητα, υψηλές φιλοδοξίες και βαθιά σύνδεση με τους φιλάθλους του. Η στρατηγική συνεργασία μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στις κοινές αξίες και στη μακροπρόθεσμη προοπτική και είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε μαζί, συμβάλλοντας τόσο στην αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας, όσο και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που δημιουργούν ουσιαστική αξία εντός και εκτός γηπέδου».

Με κοινό όραμα και σταθερή προσήλωση στη διαρκή εξέλιξη της συνεργασίας τους, ο ΑΡΗΣ και η Novibet συνεχίζουν μαζί και τη νέα αγωνιστική περίοδο, φιλοδοξώντας να προσφέρουν ακόμη περισσότερες δυνατές στιγμές στους φιλάθλους και να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο στον αθλητισμό και την κοινωνία.