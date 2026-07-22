Παναθηναϊκός AKTOR: Τα σενάρια για Μαλεντόν και η άρνηση

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εξακολουθεί να αναζητά την ιδανική λύση για τη θέση του πλέι μέικερ και, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, επιχείρησε να αποκτήσει τον Τεό Μαλεντόν.

Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι, οι «πράσινοι» προσέγγισαν τον Γάλλο γκαρντ, καταθέτοντάς του πρόταση με υψηλότερες αποδοχές από εκείνες που προβλέπει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ.

Ωστόσο, ο Μαλεντόν απέρριψε την πρόταση του «τριφυλλιού», με αποτέλεσμα η υπόθεση να μην προχωρήσει σε επόμενο στάδιο και τον Παναθηναϊκό να μην προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γάλλος άσος είχε 11,6 πόντους, 3,6 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Euroleague με τη φανέλα της Ρεάλ, συμβάλλοντας στην πορεία της ισπανικής ομάδας μέχρι τον τελικό του Final Four.