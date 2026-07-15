Mundial Night Party: Το Onsports γιόρτασε τη νέα του εποχή με θέα όλη την Αθήνα

Μια βραδιά γεμάτη ποδόσφαιρο, θέα, μουσική και ξεχωριστούς καλεσμένους.

 

Χρήστος Κάβουρας

Mundial Night Party: Το Onsports γιόρτασε τη νέα του εποχή με θέα όλη την Αθήνα
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Με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Αθήνας, δυνατές ποδοσφαιρικές στιγμές, καλή μουσική και ξεχωριστούς καλεσμένους, το Onsports γιόρτασε το λανσάρισμα της νέας εποχής διοργανώνοντας το Mundial Night Party παρέα με την κορυφαία ενέργεια της ΖΕΝΙΘ, στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mont Parnes, σε μια βραδιά που κορυφώθηκε με την προβολή σε γιγαντοοθόνη του πρώτου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.

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Στην κορυφή της Πάρνηθας, στην οποία φτάσαμε με άνεση οδηγώντας πρώτοι το πλήρως υβριδικό JAECOO 5, με ολόκληρο το λεκανοπέδιο να απλώνεται μπροστά τους και τα φώτα της πόλης να δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό όσο έπεφτε η νύχτα, άνθρωποι του αθλητισμού, δημοσιογράφοι, αγαπημένοι celebrities και σπέσιαλ καλεσμένοι παρακολούθησαν όλοι μαζί τον μεγάλο ημιτελικό σε γιγαντοοθόνη, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο, την παρέα και τη διασκέδαση.

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Τον παλμό της βραδιάς έδωσαν οι παρουσιαστές της εκπομπής Mundial Mode: On, Γιώργος Κυριακόπουλος και Βαγγέλης Πάτας, οι οποίοι πραγματοποίησαν live σύνδεση από την κορυφή της Πάρνηθας, φιλοξενώντας ξεχωριστούς καλεσμένους.

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Ανάμεσά τους βρέθηκαν ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Σάββας Παντελίδης, ο Άρης Σοϊλέδης, η Αθηνά Παπαφωτίου, ο Σωτήρης Μαυρομίχαλος (προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων), o Νίκος Καρούλιας, ο Μιχάλης Γεροθόδωρος και ο δικός μας, Ανδρέας Ματθαιακάκης, οι οποίοι σχολίασαν τον ημιτελικό, μοιράστηκαν ιστορίες από την πορεία τους και μετέφεραν το δικό τους ποδοσφαιρικό βλέμμα.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εκπομπή:

Την ίδια ώρα, η Μαρία Λουίζα Βούρου βρισκόταν στο πιο… Instagram σημείο της βεράντας, μεταφέροντας το κλίμα της βραδιάς και συνομιλώντας με τους καλεσμένους μέσα από διασκεδαστικές και ανατρεπτικές ερωτήσεις γύρω από το Μουντιάλ και όχι μόνο.

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Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούσαν εκεί

Η ΖΕΝΙΘ με την Κορυφαία ενέργειά της, έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε διαδραστικά παιχνίδια με μπάλα, προσφέροντας άφθονο γέλιο και πολλές στιγμές ανταγωνισμού μεταξύ φίλων και συναδέλφων, την ίδια ώρα που η ΒΙΚΟΣ COLA μας πρόσφερε δροσιστικά αναψυκτικά, τα οποία συμπλήρωναν ιδανικά τις μουντιαλικές γεύσεις της εκδήλωσης.

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Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε και το καλοκαιρινό Combo Menu "Γύρος του Κόσμου" του εστιατορίου 1055, με γεύσεις εμπνευσμένες από χώρες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν tacos και quesadillas από το Μεξικό, ιταλική pizza και αμερικανικά burgers, σε ένα μενού που ταίριαζε απόλυτα με τη Mundial ατμόσφαιρα της βραδιάς καθώς και να απολαύσουν δροσιστικές μπίρες ΕΖΑ.

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Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Mundial Mode: On πραγματοποιήθηκαν και μεγάλες κληρώσεις, με τυχερούς νικητές να κερδίζουν πλούσια δώρα από τους χορηγούς της εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων ηχεία και ακουστικά MARSHALL από την OBJECTS WE LOVE, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τηn SEAJETS και jerseys της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου, από τα καταστήματα INTERSPORT.

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Το Mundial Night Party με παρέα την κορυφαία ενέργεια της ΖΕΝΙΘ αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μια βραδιά προβολής ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ή μια γιορτή για το ποδόσφαιρο.

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Ήταν μια συνάντηση ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους και ταυτόχρονα η ιδανική αφορμή για το Onsports να παρουσιάσει τη νέα του ταυτότητα, μέσα από μια βραδιά γεμάτη εικόνες, εμπειρίες και πάνω από όλα, έντονα Mundial συναισθήματα.

https://www.instagram.com/reel/DayWYo3OZ7V/

Το Mundial Night Party πραγματοποιήθηκε παρέα με την κορυφαία ενέργεια της ΖΕΝΙΘ. Θερμές ευχαριστίες και στους χορηγούς της βραδιάς, το REGENCY CASINO MONT PARNES, την ΒΙΚΟΣ COLA, τα MARSHALL από την OBJECTS WE LOVE, τον CAR Partner της βραδιάς OMODA&JAECOO και την SEAJETS.

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