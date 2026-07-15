Άνθρωπος Σαμσουνσπόρ για Φαν Ντρόνγκελεν: «Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη»

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, με άνθρωπο της Σαμσουνσπόρ να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό.

Την ώρα που οι «πράσινοι» συνεχίζουν να εξετάζουν την περίπτωσή του, παρά το γεγονός ότι ο 26χρονος στόπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου της τουρκικής ομάδας, Σουάτ Τσακίρ, τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις.

Όπως αποκάλυψε, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Φαν Ντρόνγκελεν, ωστόσο αυτή απορρίφθηκε, καθώς κρίθηκε χαμηλότερη από τις οικονομικές απαιτήσεις της Σαμσουνσπόρ.

Παράλληλα, ο Τσακίρ επιβεβαίωσε ότι ενδιαφέρον υπάρχει και από την Τραμπζονσπόρ, η οποία επίσης έχει καταθέσει πρόταση για τον Ολλανδό αμυντικό. Όπως ανέφερε, εφόσον κάποια ομάδα καλύψει το ποσό που αξιώνει ο τουρκικός σύλλογος, τότε η μεταγραφή θα προχωρήσει.

Οι δηλώσεις του

«Ο Παναθηναϊκός, μια ελληνική ομάδα, κατέθεσε πρόταση για τον Ντρόνγκελεν, αλλά τη θεωρήσαμε πολύ χαμηλή. Πρόταση κατέθεσε και η Τραμπζονσπόρ. Εάν προσφερθεί ικανοποιητικό ποσό, ο Ντρόνγκελεν θα μεταγραφεί στην Τραμπζονσπόρ. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο προέδρων».