Επίσημο: Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον Νίμπο

Η Μπαρτσελόνα προχώρησε στην επισημοποίηση ακόμη μίας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζος Νίμπο.

Οι «μπλαουγκράνα» ενισχύουν τη φροντ λάιν τους με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος αφήνει την Αρμάνι Μιλάνο μετά από μία ιδιαίτερα θετική παρουσία στην EuroLeague.

Ο Νίμπο πραγματοποίησε αξιόλογη σεζόν με την ιταλική ομάδα, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 26 συμμετοχές στη διοργάνωση, αγωνιζόμενος για 21,5 λεπτά ανά παιχνίδι.

Με την προσθήκη του 27χρονου σέντερ, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει τη διαμόρφωση του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προσθέτοντας ακόμη μία αξιόπιστη λύση στη ρακέτα με εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague.