ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση για Άλι και Σανταμαρία

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σε ρυθμούς προπονήσεων μετά το διήμερο ρεπό που ακολούθησε την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, με τους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι να ξεκινούν την προετοιμασία τους επί ελληνικού εδάφους.

Η προπόνηση της Τετάρτης (15/7) πραγματοποιήθηκε με αρκετές απουσίες, καθώς εκτός προγράμματος έμειναν οι Χατσίδης, Κωττάς, Σορετίρε, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ. Παράλληλα, ο Ελουστόντο ακολούθησε θεραπεία λόγω οιδήματος και δεν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας.

Αντίθετα, το πρόγραμμα σηματοδότησε την πρώτη παρουσία των δύο τελευταίων μεταγραφικών αποκτημάτων του «Δικεφάλου του Βορρά». Οι Τάχα Άλι και Σανταμαρία προπονήθηκαν για πρώτη φορά με τους νέους τους συμπαίκτες, μπαίνοντας άμεσα στο πρόγραμμα του Αλέσιο Λίσι ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

«Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις ρόντο, παιχνίδια κατοχής και τρανζίσιον και ολοκληρώθηκε με δίτερμα. Την πρώτη τους προπόνηση με τα ασπρόμαυρα πραγματοποίησαν οι Άλι και Σανταμαρία, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα της ομάδας.

Στο ιατρικό δελτίο, οι Χατσίδης , Κωττάς , Σορετίρε και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω οιδήματος στον λαγονοψοίτη του δεξιού ποδιού, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά, ενώ ο Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.

Την Πέμπτη (16.07) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί το πρωί στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας».