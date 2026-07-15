Ανατροπή στις εκλογές της Super League: Ο Μαρινάκης δέχθηκε το 1+1 - Νέα δεδομένα στη Λίγκα
Μεγάλη ανατροπή στις εκλογές της Λίγκας.
Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στη Super League λίγο πριν από την τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου της διοργανώτριας αρχής.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, για μοντέλο εναλλαγής στην προεδρία της Λίγκας με θητεία «1+1», δηλαδή από έναν χρόνο για κάθε πρόεδρο.
Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έθεσε μία βασική προϋπόθεση, ζητώντας να πραγματοποιηθεί κλήρωση προκειμένου να αποφασιστεί ποια πλευρά θα αναλάβει πρώτη την προεδρία κατά το πρώτο έτος της συμφωνίας.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη διαφοροποιεί σημαντικά το σκηνικό γύρω από τη διαδικασία εκλογής, καθώς μέχρι πρότινος οι δύο πλευρές δεν είχαν καταφέρει να βρουν κοινό σημείο επαφής.
Μάλιστα, μόλις μία ημέρα νωρίτερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε εκφράσει δημόσια τις έντονες ενστάσεις του για τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν η εκλογική διαδικασία.