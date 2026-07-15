Ανατροπή στις εκλογές της Super League: Ο Μαρινάκης δέχθηκε το 1+1 - Νέα δεδομένα στη Λίγκα

Μεγάλη ανατροπή στις εκλογές της Λίγκας.

Ανατροπή στις εκλογές της Super League: Ο Μαρινάκης δέχθηκε το 1+1 - Νέα δεδομένα στη Λίγκα
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Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στη Super League λίγο πριν από την τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου της διοργανώτριας αρχής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, για μοντέλο εναλλαγής στην προεδρία της Λίγκας με θητεία «1+1», δηλαδή από έναν χρόνο για κάθε πρόεδρο.

Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έθεσε μία βασική προϋπόθεση, ζητώντας να πραγματοποιηθεί κλήρωση προκειμένου να αποφασιστεί ποια πλευρά θα αναλάβει πρώτη την προεδρία κατά το πρώτο έτος της συμφωνίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη διαφοροποιεί σημαντικά το σκηνικό γύρω από τη διαδικασία εκλογής, καθώς μέχρι πρότινος οι δύο πλευρές δεν είχαν καταφέρει να βρουν κοινό σημείο επαφής.

Μάλιστα, μόλις μία ημέρα νωρίτερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε εκφράσει δημόσια τις έντονες ενστάσεις του για τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν η εκλογική διαδικασία.

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