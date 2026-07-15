Επίσημο: Ο Γιάννης Αλαφούζος πρόεδρος της Λίγκας για τη σεζόν 2026/27 - Τη νέα σεζόν ο Μαρινάκης

Οριστικά πρόεδρος τη φετινή χρονιά στη Λίγκα ο Γιάννης Αλαφούζος.

Επίσημο: Ο Γιάννης Αλαφούζος πρόεδρος της Λίγκας για τη σεζόν 2026/27 - Τη νέα σεζόν ο Μαρινάκης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οριστική λύση βρέθηκε στο ζήτημα της προεδρίας της Super League, καθώς οι ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία που βάζει τέλος στο αδιέξοδο των προηγούμενων ψηφοφοριών.

Ο Γιάννης Αλαφούζος θα αναλάβει την προεδρία της Λίγκας για τον πρώτο χρόνο της νέας θητείας, ενώ από τη δεύτερη σεζόν τη θέση θα διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στο πλαίσιο της συμφωνίας για μοντέλο εναλλαγής στην ηγεσία της διοργανώτριας αρχής.

Η συγκεκριμένη φόρμουλα προέκυψε ως συμβιβαστική λύση, μετά τις ισοψηφίες που σημειώθηκαν στις δύο πρώτες ψηφοφορίες για την ανάδειξη προέδρου, οδηγώντας τις εμπλεκόμενες πλευρές σε κοινά αποδεκτή συμφωνία.

Η πρόταση έλαβε τη στήριξη σχεδόν όλων των ΠΑΕ του συνεταιρισμού, με μοναδική εξαίρεση τον Βόλο, ο οποίος καταψήφισε τη συγκεκριμένη λύση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Super League αποκτά πλέον διοικητική σταθερότητα, αφήνοντας πίσω το παρατεταμένο αδιέξοδο και στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: «Χτύπησαν» δις σε έξι λεπτά οι Αυστριακοί (vids)

19:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φίτεσε – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της «Ένωσης»

19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Τέλος ο Κεβάριους Χέιζ

19:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: Ανοίγουν το σκορ με Τίλιο οι γηπεδούχοι

19:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πάρτι» στη Βιέννη από οπαδούς του Παναθηναϊκού και της Ραπίντ (vid)

19:05 SUPER LEAGUE

«Ο Ολυμπιακός ζητά 7 εκατ. ευρώ από την Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα»

19:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα εποχή χωρίς playoffs και playouts στη Super League 2 - Όλες οι αλλαγές

18:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός

18:37 SUPER LEAGUE

Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την επιστροφή του Κουρμπέλη

18:31 BET ON

Human Foosball Arena: Το πιο fun καλοκαιρινό παιχνίδι είναι στο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα

18:16 SUPER LEAGUE

Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League»

18:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα των «πρασίνων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας