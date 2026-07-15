Επίσημο: Ο Γιάννης Αλαφούζος πρόεδρος της Λίγκας για τη σεζόν 2026/27 - Τη νέα σεζόν ο Μαρινάκης
Οριστικά πρόεδρος τη φετινή χρονιά στη Λίγκα ο Γιάννης Αλαφούζος.
Οριστική λύση βρέθηκε στο ζήτημα της προεδρίας της Super League, καθώς οι ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία που βάζει τέλος στο αδιέξοδο των προηγούμενων ψηφοφοριών.
Ο Γιάννης Αλαφούζος θα αναλάβει την προεδρία της Λίγκας για τον πρώτο χρόνο της νέας θητείας, ενώ από τη δεύτερη σεζόν τη θέση θα διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στο πλαίσιο της συμφωνίας για μοντέλο εναλλαγής στην ηγεσία της διοργανώτριας αρχής.
Η συγκεκριμένη φόρμουλα προέκυψε ως συμβιβαστική λύση, μετά τις ισοψηφίες που σημειώθηκαν στις δύο πρώτες ψηφοφορίες για την ανάδειξη προέδρου, οδηγώντας τις εμπλεκόμενες πλευρές σε κοινά αποδεκτή συμφωνία.
Η πρόταση έλαβε τη στήριξη σχεδόν όλων των ΠΑΕ του συνεταιρισμού, με μοναδική εξαίρεση τον Βόλο, ο οποίος καταψήφισε τη συγκεκριμένη λύση.
Με αυτόν τον τρόπο, η Super League αποκτά πλέον διοικητική σταθερότητα, αφήνοντας πίσω το παρατεταμένο αδιέξοδο και στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.