Νέα εποχή χωρίς playoffs και playouts στη Super League 2 - Όλες οι αλλαγές

Η Super League 2 αλλάζει σελίδα από τη σεζόν 2026/27, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της διοργάνωσης ενέκρινε ομόφωνα σημαντικές αλλαγές στη μορφή του πρωταθλήματος, με κυριότερη την κατάργηση των playoffs και των playouts.

Η νέα αγωνιστική περίοδος θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 16 ομάδων σε έναν ενιαίο όμιλο, επιστρέφοντας σε ένα πιο απλό και ξεκάθαρο σύστημα διεξαγωγής. Κάθε σύλλογος θα δώσει συνολικά 30 αγώνες στην κανονική διάρκεια, χωρίς να ακολουθήσουν επιπλέον φάσεις μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν την άνοδό τους στη Super League, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στη Γ' Εθνική.

Παράλληλα, ορίστηκαν και οι βασικές ημερομηνίες της νέας σεζόν, με τη σέντρα του πρωταθλήματος να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου και την κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος να πραγματοποιείται στις 28 Αυγούστου.