Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές κοντά στο γκολ κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης, αλλά ο Βισέντε Ταμπόρδα δεν σημάδεψε σωστά.

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την αμυντική του αδράνεια στις αντεπιθέσεις της Ραπίντ Βιέννης και βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης.

Ωστόσο, είχε τις δικές του ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά ο Βισέντε Ταμπόρδα τις σπατάλησε.

Αρχικά, μετά από εξαιρετική ενέργεια του Ραστόντερ, ο Αργεντινός βρέθηκε φάτσα με την εστία, αλλά ο τερματοφύλακας της Ραπίντ έσωσε την εστία του με τα πόδια.

Στη συνέχεια ο Ταμπόρδα μπήκε από αριστερά μέσα στην περιοχή, αλλά και πάλι τον σταμάτησε ο αντίπαλος γκολκίπερ.