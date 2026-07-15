Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: Οι δύο μεγάλες ευκαιρίες του Ταμπόρδα (vids)
Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές κοντά στο γκολ κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης, αλλά ο Βισέντε Ταμπόρδα δεν σημάδεψε σωστά.
Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την αμυντική του αδράνεια στις αντεπιθέσεις της Ραπίντ Βιέννης και βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης.
Ωστόσο, είχε τις δικές του ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά ο Βισέντε Ταμπόρδα τις σπατάλησε.
Αρχικά, μετά από εξαιρετική ενέργεια του Ραστόντερ, ο Αργεντινός βρέθηκε φάτσα με την εστία, αλλά ο τερματοφύλακας της Ραπίντ έσωσε την εστία του με τα πόδια.
Στη συνέχεια ο Ταμπόρδα μπήκε από αριστερά μέσα στην περιοχή, αλλά και πάλι τον σταμάτησε ο αντίπαλος γκολκίπερ.