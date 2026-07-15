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Αγγλία – Αργεντινή: Οι ενδεκάδες για τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026

Αγγλία και Αργεντινή παρατάσσονται με μικρές εκπλήξεις στις ενδεκάδες, στον αγώνα για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αγγλία – Αργεντινή: Οι ενδεκάδες για τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026
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Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (19/07, 22:00), εκεί όπου ο νικητής θα βρει απέναντι του την Ισπανία. Η «Φούρια Ρόχα» κέρδισε 2-0 την Γαλλία στον χτεσινό ημιτελικό.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των ομάδων.

Για την Αγγλία ο Ρότζερς έχει πάρει φανέλα βασικού αντί του Μαντουέκε, ενώ έκπληξη υπάρχει και στην ενδεκάδα της Αργεντινής, καθώς ο Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε τον Σιμεόνε αντί του Ντε Πολ που ήταν βασικότατο στέλεχος της Αλμπισελέστε έως τώρα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Αγγλία: Πίκφορντ, Στόουνς, Γκεΐ, Τζέιμς, Σπένς, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Κέιν, Γκόρντον.

Αργεντινή: Ε. Μαρτίνες, Ταγκλιαφίκο, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μολίνα, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Άλβαρες, Μέσσι, Σιμεόνε.

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