Αγγλία – Αργεντινή: Οι ενδεκάδες για τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026
Αγγλία και Αργεντινή παρατάσσονται με μικρές εκπλήξεις στις ενδεκάδες, στον αγώνα για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (19/07, 22:00), εκεί όπου ο νικητής θα βρει απέναντι του την Ισπανία. Η «Φούρια Ρόχα» κέρδισε 2-0 την Γαλλία στον χτεσινό ημιτελικό.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των ομάδων.
Για την Αγγλία ο Ρότζερς έχει πάρει φανέλα βασικού αντί του Μαντουέκε, ενώ έκπληξη υπάρχει και στην ενδεκάδα της Αργεντινής, καθώς ο Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε τον Σιμεόνε αντί του Ντε Πολ που ήταν βασικότατο στέλεχος της Αλμπισελέστε έως τώρα.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
Αγγλία: Πίκφορντ, Στόουνς, Γκεΐ, Τζέιμς, Σπένς, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Κέιν, Γκόρντον.
Αργεντινή: Ε. Μαρτίνες, Ταγκλιαφίκο, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μολίνα, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Άλβαρες, Μέσσι, Σιμεόνε.