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Μπορντό: Αποβλήθηκε από τα εθνικά πρωταθλήματα και υποβιβάστηκε στην 6η κατηγορία

Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα οδήγησαν τη Μπορντό στον οριστικό υποβιβασμό της στη Regional 1, την 6η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Μπορντό: Αποβλήθηκε από τα εθνικά πρωταθλήματα και υποβιβάστηκε στην 6η κατηγορία
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Η Μπορντό βιώνει την πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας της, καθώς η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό έχει οδηγήσει τον σύλλογο σε νέα μεγάλη υποχώρηση.

Η DNCG (Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης) είχε αποφασίσει τον αποκλεισμό της Μπορντό από όλες τις εθνικές κατηγορίες, καθώς η γαλλική ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνταν για την οικονομική εξυγίανση και την ισορροπία του προϋπολογισμού της.

Η απόφαση προσβλήθηκε από τον σύλλογο, ωστόσο η επιτροπή εφέσεων επικύρωσε την ποινή, με αποτέλεσμα ο υποβιβασμός να καταστεί οριστικός.

Η Μπορντό, η οποία έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Γαλλίας στην ένδοξη ιστορία της, βρίσκεται πλέον στη Regional 1, δηλαδή την 6η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην 4η κατηγορία, όμως τα νέα οικονομικά προβλήματα επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η τελευταία παρουσία της ομάδας στη Ligue 1 ήταν τη σεζόν 2021-22 και έκτοτε η πτώση υπήρξε ραγδαία.

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