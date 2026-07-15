Μουντιάλ 2026: H Αγγλίδα που υποστηρίζει την Αργεντινή στον μεγάλο ημιτελικό

Μετά την πρόκριση της Ισπανίας επί της Γαλλίας στον μεγάλο τελικό του εφετινού Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ημιτελικό της Αγγλίας και της Αργεντινής, που «ξυπνά» μνήμες από το παρελθόν και τις σπουδαίες «μονομαχίες» των δύο εθνικών ομάδων.

Η αντιπαλότητα των δύο κρατών ξεπερνά το αθλητικό πλαίσιο, αφού κορυφώθηκε με τον αιματηρό πόλεμο στα νησιά Φόκλαντ, τα οποία η Αργεντινή αποκαλεί Μαλβίνας.

Το 1982, η Αργεντινή επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο των νησιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πόλεμο που ακολούθησε, να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο 649 Αργεντινών στρατιωτών, 255 μελών του βρετανικού στρατού και τριών κατοίκων των Νήσων.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το ντέρμπι θα υπάρχει μία Αγγλίδα που δεν θα υποστηρίξει την πατρίδα της αλλά την «αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι. Αυτή είναι η Κέλσι – Ρόουζ Μπάουερς, σύντροφος του κεντρικού αμυντικού της Τότεναμ, Μάρκος Σενέσι, που είναι στην αποστολή της Αργεντινής και αγωνίστηκε στο ματς με την Ιορδανία.

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«Θα στηρίξω τον σύντροφό μου»

Αρχικά, τόνισε ότι «είναι μία τρελή κατάσταση, δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό· είναι απίστευτο που η Αγγλία παίζει με την Αργεντινή στον ημιτελικό, είχε πάρα πολύ καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Για εμένα, αυτή η κατάσταση είναι πολύ ασυνήθιστη. Όπως γνωρίζετε, είμαι Αγγλίδα και το γεγονός ότι η Αγγλία έφτασε στα ημιτελικά, αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα και αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανη για τη χώρα μου».

Από την άλλη, ο σύντροφός μου αγωνίζεται με την Αργεντινή. Ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ασχολία του, είναι φυσικό να τον υποστηρίζεις. Για εμένα, το γεγονός να έρθω στο Μουντιάλ και να ταξιδέψω μαζί με την ομάδα ήταν μία καταπληκτική εμπειρία· έχω αγκαλιάσει την κουλτούρα της Αργεντινής και φοράω τη φανέλα της εθνικής, είναι κάτι που κάνω και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι κακό σε αυτό.

Τώρα που η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή, έχει δημιουργηθεί μία μικρή διαμάχη για το τι θα κάνω. Θα πάω στο γήπεδο, θα απολαύσω τον αγώνα, θα δείξω σεβασμό και στις δύο ομάδες και θα υποστηρίξω τον σύντροφό μου. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που θα είμαι εκεί: Για να απολαύσω το παιχνίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων η σύντροφος του Σενέσι.