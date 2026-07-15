Τάχα Άλι: «Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έρθω σε μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες»

Ο Τάχα Άλι αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, με τον Σουηδό μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έως το 2029.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά του.

Οι δηλώσεις του Άλι:

Για τα συναισθήματά του μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφης του στον ΠΑΟΚ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Χαίρομαι που όλα ολοκληρώθηκαν και πλέον είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Είναι υπέροχο που όλη αυτή η διαδικασία τελείωσε».

Για το πως βίωσε τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ:

«Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό και πιθανότατα ήταν ο καλύτερος μήνας της καριέρας μου, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και την εμπειρία μου εκεί. Για μένα ως ποδοσφαιριστή, ήταν απαραίτητο να κάνω το επόμενο βήμα, Πιστεύω πως αυτή ήταν η φυσική εξέλιξη και είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτό».

Για το τι θυμάται από τα παιχνίδια που αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ ως παίκτης της Μάλμε δυο χρόνια πριν:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Στο πρώτο παιχνίδι, στο Μάλμε το σκορ ήταν ισόπαλο και στην συνέχεια αντιμετωπίσαμε τον ΠΑΟΚ στην δική του έδρα. Ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι, μπορούσες να νιώσεις την ατμόσφαιρα, ήδη από την προθέρμανση και φυσικά αντιμετωπίζαμε τον ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία. Ήταν μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εμπειρίες που έχω ζήσει. Είμαι έτοιμος να γίνω και εγώ μέρος όλης αυτής της εμπειρίας».

Για το αν μίλησε με κάποιον πριν έρθει στον ΠΑΟΚ για να πάρει πληροφορίες:

«Ήταν μια μακρά συζήτηση με όλους στον σύλλογο και ένιωσα ότι πρώτα από όλα, αυτό ήταν το καλύτερο πρότζεκτ για εμένα, τόσο σε σχέση με δικές μου φιλοδοξίες, όσο και για τις φιλοδοξίες του συλλόγου. Για μένα ήταν μια εύκολη απόφαση να έρθω εδώ. Μίλησα με έναν από τους παίκτες που παίζουν στον ΠΑΟΚ και πήρα μια επιπλέον εικόνα, αλλά ήταν πολύ ξεκάθαρο το τι ήθελα».

Για τις τρεις λέξεις που μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του:

«Ως παίκτης θα έλεγα ότι είμαι εκρηκτικός, δυναμικός εξτρέμ και... γρήγορος».

Για το τι γνώριζε για τον ΠΑΟΚ πριν έρθει στην Θεσσαλονίκη:

«Γνώριζα πως ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη ομάδα και ότι τα πηγαίνει πολύ καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να έρθω στον ΠΑΟΚ. Είναι μία ομάδα που πάντα διεκδικεί τίτλους και ήθελα να γίνω κομμάτι της. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έρθω σε μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες. Πιστεύω ότι έκανα μια εξαιρετική επιλογή».

Για το ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλει να σκέφτονται οι άνθρωποι όταν ακούν το όνομα του:

«Ότι είμαι ένας παίκτης που απολαμβάνεις να παρακολουθείς, που κάνει ωραία πράγματα στο γήπεδο και που ήρθε εδώ για να προσφέρει. Αυτό είναι που θέλω».

Για το μήνυμα του στον κόσμο του ΠΑΟΚ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πλέον έχουν όλα τελειώσει και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω, να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και τους φιλάθλους, το συντομότερο δυνατό. Πάμε! Πιστεύω ότι μας περιμένει μια υπέροχη σεζόν».