Ανρί, Μουντιάλ 2026: «Οι Ισπανοί έδειξαν γιατί είναι πρωταθλητές Ευρώπης, νίκησε η καλύτερη ομάδα»

Το αήττητο σερί της Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 σταμάτησε στα ημιτελικά, με την Ισπανία να επικρατεί 2-0 στο «Dallas Stadium» και να εξασφαλίζει την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Οι «τρικολόρ» είχαν προηγουμένως σημειώσει έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, μετρώντας το απόλυτο στη φάση των ομίλων και στα νοκ άουτ, ωστόσο η «ρόχα» κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και έβαλε τέλος στην πορεία της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τιερί Ανρί αναγνώρισε την ανωτερότητα των Ισπανών, τονίζοντας πως η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε ήταν ξεκάθαρα καλύτερη.

Ο Ανρί αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας, έχοντας σημειώσει 51 γκολ σε 123 συμμετοχές με τους «μπλε», επίδοση που τον κατατάσσει τρίτο στον πίνακα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών, πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Ολιβιέ Ζιρού.

Όσα είπε ο Ανρί:

«Οι Ισπανοί έλεγχαν την μπάλα και έδειξαν γιατί είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Ήταν πολύ ανώτεροι. Νίκησε η καλύτερη ομάδα, αν δεν είσαι σε φόρμα από την αρχή είναι δύσκολα τα πράγματα για σένα.

Η Ισπανία είναι η χειρότερη ομάδα εναντίον της οποίας μπορείς να βρεθείς πίσω στο σκορ με 1-0. Είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Η Γαλλία πρέπει να αναλύσει τι συνέβη και να επιστρέψει πιο δυνατή για να νικήσει τους νέους αιώνιους αντιπάλους της».