Φίτεσε – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της «Ένωσης»

Μετά τη φιλική νίκη με 2-1 επί της Ντε Γκράαφσαπ, η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία και ετοιμάζεται για το δεύτερο διαδοχικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους.

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει απόψε στις 20:00 τη Φίτεσε και ο Μάρκο Νίκολιτς γνωστοποίησε την αρχική ενδεκάδα της ομάδας.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Καλοσκάμης, Βάργκα.