«Πάρτι» στη Βιέννη από οπαδούς του Παναθηναϊκού και της Ραπίντ (vid)

Σε εορταστικό κλίμα διεξάγεται το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ Βιέννης, με τους φίλους των δύο ομάδων να δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στις εξέδρες, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που τους ενώνουν εδώ και χρόνια.

Από πολύ νωρίς, οι οπαδοί του «τριφυλλιού» και της αυστριακής ομάδας έδωσαν τον δικό τους τόνο στην αναμέτρηση, τραγουδώντας κοινά συνθήματα και στέλνοντας μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ανάρτηση ενός μεγάλου πανό αφιερωμένου στην αδελφοποίηση των δύο οπαδικών κινημάτων, με την εξέδρα να προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

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