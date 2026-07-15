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Μονακό: Τέλος ο Κεβάριους Χέιζ

Παρελθόν αποτελεί ο Κεβάριους Χέιζ από τη Μονακό.

Μονακό: Τέλος ο Κεβάριους Χέιζ
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Η Μονακό ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κεβάριους Χέιζ, με τον Αμερικανό σέντερ να αποχωρεί από τον γαλλικό σύλλογο έπειτα από μία σεζόν παρουσίας.

Ο Χέιζ πραγματοποίησε 40 συμμετοχές με τη φανέλα της Μονακό την περασμένη αγωνιστική περίοδο, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 5,6 πόντους και 3,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Η ανακοίνωση της Μονακό:

«Μετά από μία σεζόν στη Μονακό, ο Κεβάριους Χέιζ αποχωρεί έχοντας επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά, αποδεικνύοντας στο παρκέ το πνεύμα αυτοθυσίας και την αφοσίωσή του στην ομάδα. Ευχαριστούμε, Κεβ. Θα μας λείψεις στο "Γκαστόν Μεντεσέν".»

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