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«Ο Ολυμπιακός ζητά 7 εκατ. ευρώ από την Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα»

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι θετικός σε ενδεχόμενη μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ. 7 εκατομμύρια ευρώ ζητά ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ΜΜΕ από την Αργεντινή.

«Ο Ολυμπιακός ζητά 7 εκατ. ευρώ από την Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα»
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Το ενδιαφέρον της Ρίβερ Πλέιτ για την απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει στο προσκήνιο, με τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή να αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 26χρονος αριστερός μπακ έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίβερ Πλέιτ, εκφράζοντας τη θετική του στάση απέναντι στη μεταγραφή.

Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Μπουένος Άιρες δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να αξιώνουν το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του Αργεντινού αριστερού μπακ, με τις έως τώρα προτάσεις της Ρίβερ να υπολείπονται σημαντικά.

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